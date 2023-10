Anche se L’implacabile, la pellicola del 1987 con Arnold Schwarzenegger diretta da Paul Michael Glaser (noto per essere stato l’interprete di David Starsky nella serie poliziesca Starsky & Hutch) liberamente tratta dal romanzo L’uomo in fuga, scritto da Stephen King sotto il suo ben noto pseudonimo di Richard Bachman, rientra tra i film che “fanno più schifo” allo scrittore di Bangor, è comunque un discreto cult della cinematografia anni ottanta.

Nel 2021 era stato annunciato che Edgar Wright avrebbe diretto il remake scritto da Michael Bacall e prodotto da Simon Kinberg.

Ed è proprio quest’ultimo, a margine degli eventi stampa della nuova stagione d’Invasion, a concedere un incoraggiante aggiornamento.

Sì, Edgar Wright è uno dei miei registi preferiti di sempre nonché una persona che adoro, è davvero un ragazzo fantastico. Ovviamente è un grande cinefilo. Stiamo lavorando attivamente su questo progetto. Sta collaborando attivamente alla sceneggiatura insieme a Michael Bacall. Incrociamo le dita perché la nostra speranza è che, se tutto va per il meglio, Edgar possa dirigerlo l’anno prossimo. Quello che è interessante è che Edgar, in maniera completamente indipendentemente da me e dalla Paramount con la quale stavamo iniziando il percorso per ottenere i diritti per il remake, cosa peraltro molto complicata, aveva già twittato in autonomia – naturalmente lo seguo su ogni possibile piattaforma – che se c’era un film che avrebbe mai voluto rifare, sarebbe stato Running Man (il titolo originale del film, ndr.).