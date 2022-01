In passato ho dovuto dire di no. Veramente non credo che sia nelle mie capacità. Non mi sento a mio agio farlo, condurre gli Oscar, forse perché sono stato veramente fortunato a lavorare, in passato, per dei conduttori incredibili.

Mentre prosegue la ricerca di uno o più conduttori per l’edizione 2022 degli Oscar , il compositorerivela a People di non essere in lizza, e che presentare la prestigiosa cerimonia non è nelle sue corde, nonostante gli sia già stato chiesto in passato:

Miranda ha infatti scritto per alcuni dei presentatori del passato:

Ho scritto per Neil Patrick Harris, ho scritto i suoi numeri di apertura e di chiusura ai Tony. Quella è un’altra cosa, completamente. Lui e Hugh Jackman sono degli assoluti geni. Per quanto mi riguarda, non fa per me… non è una cosa che sento di essere in grado di fare.

Ciò non toglie che non possa contribuire in qualche modo alla cerimonia:

Sarei felicissimo di scrivere per il presentatore di quest’anno, ma no, non mi sento a mio agio a presentare.

Ricordiamo che nel 2021 Lin-Manuel Miranda ha scritto le musiche per diversi film: Encanto, la cui colonna sonora è in testa alla classifica, ma anche Vivo e Sognando a New York – In the Heights. Ha anche diretto Tick, Tick… BOOM!. Non è quindi assolutamente da escludere una sua partecipazione agli Oscar come candidato a uno o più premi.

La cerimonia degli Oscar si terrà il 27 marzo (le nomination verranno annunciate l’8 febbraio). Potete seguire tutte le novità sugli Oscar nella nostra sezione.