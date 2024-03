Lindsay Lohan, come capita a molti attori, non ama rivedere i suoi film e vedersi recitare. Racconta, ospite al Drew Barrymore Show:

Ricorda però quando si è imbattuta in suo figlio che guardava Genitori in trappola, film in cui lei interpretava le due gemelle protagoniste, Hallie Parker e Annie James:

Quattro giorni fa ho finito di girare un film e sono tornata a casa dal lavoro e mio figlio si stava preparando per la cena. Ho aperto la porta e lui stava guardando Genitori in trappola. Era semplicemente acceso in TV. E ho cominciato a piangere perché pensavo che lui non sa nemmeno che quella è la mamma. Ero indecisa se spegnere la TV o lasciarla accesa… lui stava semplicemente fissando lo schermo. Forse la mia voce è ancora simile a come era allora. Quindi pensavo, forse lui sa, almeno un po’, che sono io perché suona come me. Ma è stato un momento davvero magico. Ho scattato un sacco di foto.