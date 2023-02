London Critics’ Circle Film Awards: Gli spiriti dell’isola e Tár guidano i premi

È Gli spiriti dell’isola il miglior film del 2022 secondo il London Critics’ Circle, l’associazione più antica di critici inglese che raduna circa 200 membri e che ha assegnato i premi al May Fair Hotel domenica sera. Cinque i riconoscimenti assegnati alla pellicola di Martin McDonagh, già candidata a nove premi Oscar, tra cui miglior film inglese/irlandese, miglior sceneggiatura, miglior attore (Colin Farrell), migliore attrice non protagonista (Kerry Condon) e miglior attore non protagonista (Barry Keoghan). Tár di Todd Field ha raccolto tre premi tra cui film dell’anno, regista dell’anno e migliore attrice (Cate Blanchett).

Doppia assegnazione per il premio al miglior film internazionale, assegnato sia a Decision to Leave di Park Chan-wook e a The Quiet Girl di Colm Bairéad. Si tratta dell’ennesimo premio per Decision to Leave, già vincitore del riconoscimento per la miglior regia al Festival di Cannes e nominato come miglior film straniero dai critici di Washington, St. Luis, San Francisco, Florida, Dallas.

London Critics’ Circle Film Awards: tutti i vincitori

FILM OF THE YEAR

Tár

FOREIGN-LANGUAGE FILM OF THE YEAR (tie)

Decision to Leave

The Quiet Girl (An Cailín Ciúin)

DOCUMENTARY OF THE YEAR

All the Beauty and the Bloodshed

The Attenborough Award:

BRITISH/IRISH FILM OF THE YEAR

The Banshees of Inisherin

DIRECTOR OF THE YEAR

Todd Field – Tár

SCREENWRITER OF THE YEAR

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

ACTRESS OF THE YEAR

Cate Blanchett – Tár

ACTOR OF THE YEAR

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

SUPPORTING ACTRESS OF THE YEAR

Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

SUPPORTING ACTOR OF THE YEAR

Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin

BRITISH/IRISH ACTRESS OF THE YEAR for body of work

Florence Pugh – Don’t Worry Darling, Puss in Boots: The Last Wish, The Wonder

BRITISH/IRISH ACTOR OF THE YEAR for body of work

Bill Nighy – Living

The Philip French Award:

BREAKTHROUGH BRITISH/IRISH FILMMAKER

Charlotte Wells – Aftersun

YOUNG BRITISH/IRISH PERFORMER

Frankie Corio – Aftersun

BRITISH/IRISH SHORT FILM OF THE YEAR

A Fox in the Night – dir. Keeran Anwar Blessie

TECHNICAL ACHIEVEMENT AWARD

Guillermo del Toro’s Pinocchio – Guillermo del Toro and Brian Leif Hansen, animation

DILYS POWELL AWARD FOR EXCELLENCE IN FILM

Michelle Yeoh