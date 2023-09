Riceviamo e pubblichiamo il nuovo comunicato stampa di Lucca Comics & Games 2023 relativo alla presenza di Toei Animation all’evento toscano dedicato alla cultura pop.

TOEI ANIMATION EUROPE E LUCCA COMICS & GAMES DI NUOVO TOGETHER

Toei Animation Europe e Lucca Comics & Games rafforzano la loro partnership in vista del community event più atteso d’Europa. Annunciati 3 momenti imperdibili della prossima edizione!

Lucca, 15 settembre 2023 – Dopo lo straordinario successo del 2022, anche quest’anno Toei Animation Europe elegge Lucca Comics & Games come luogo europeo di eccellenza per una serie di imperdibili appuntamenti dedicati ai fan dell’animazione giapponese e di alcune delle properties più amate dal pubblico.

Una collaborazione sempre più forte, già annunciata il 29 giugno scorso durante il lancio di LC&G, che viene rinsaldata in una data non casuale: Toei ha scelto il 15 settembre, giornata in cui nei cinema giapponesi viene proiettato in anteprima il film PreCure All Stars F, per legare simbolicamente il festival lucchese con il Sol Levante attraverso un ideale filo rosso fatto di storie, personaggi e universi narrativi.

Toei Animation Europe ha infatti programmato per giovedì 2 novembre una proiezione in esclusiva per Lucca Comics & Games di PreCure All Stars F, il nuovo film che celebra il 20° anniversario del franchise Pretty Cure. Un anniversario chiave, da celebrare in grande stile: la visione della pellicola sarà introdotta da tre ospiti speciali provenienti dal Giappone, che incontreranno i fan anche in altri momenti della kermesse. I dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni, incluse le modalità di accesso.

Un altro attesissimo annuncio è dedicato ai fan italiani di One Piece, che lo scorso anno hanno (pacificamente) invaso le strade di Lucca trasformando l’intera città in un’estensione della ciurma di Luffy: Toei Animation Europe porterà infatti a Lucca Comics & Games 2023 il primo evento ufficiale del Gear 5, che sarà celebrato con una serie di iniziative previste per venerdì 3 e domenica 5 novembre. Ed è solo la prima delle sorprese legate al Gear 5, i cui dettagli saranno svelati nei prossimi giorni.

Entrambi gli eventi sono parte di un’iniziativa davvero straordinaria di quest’anno: la TOEI ANIMATION FESTA @ LUCCA COMICS & GAMES, un evento speciale che per la prima volta si svolge anche in Italia e che coinvolgerà nel nostro Paese unicamente il community event, con contenuti esclusivi e ospiti relativi a molti IP e titoli dello studio.

Molte altre le iniziative in programma, che saranno svelate interamente nelle prossime settimane.

