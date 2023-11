Prende il via Lucca Comics & Games 2023, l’edizione del “Together”, all’insegna della condivisione di quei valori che da sempre ci guidano: rispetto, comunità, inclusione e partecipazione, il cui poster è stato realizzato dai gemelli Asaf e Tomer Hanuka.

Tra virtuale e reale, digitale e analogico, inchiostro e trucco, schermi e palchi, tutto è pronto per dare il via a una proposta culturale pensata per soddisfare le aspettative di amanti di fumetto, manga, gioco, videogioco, cinema, serie tv, animazione, anime, cosplay, narrativa, fantasy, musica e grande spettacolo. Una cinque giorni volta a stimolare la partecipazione attiva da parte di tutti i fan, sia in loco che da casa, attraverso le numerose attività dei Campfire, le dirette Twitch, i podcast e le trasmissioni radiofoniche.

Tra i progetti speciali e le novità 2023 la APP ufficiale di Lucca Comics & Games: LuccaCG23 Assistant. Un pratico compagno di viaggio, utilizzabile anche offline, pensato per permettere alla community di godere appieno della magia del festival e dei suoi innumerevoli eventi.

AREA FUMETTO

Un’area Comics più internazionale che mai: quest’anno tutti i linguaggi della Nona Arte saranno declinati da oltre 300 artisti e artiste, tra cui 45 ospiti internazionali provenienti da Stati Uniti, Giappone, Spagna, Francia, Corea del Sud, Cina, Taiwan, Canada, Inghilterra, Argentina, Israele, Turchia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Belgio. Un vero e proprio “campionato mondiale” – portato sul campo da 61 case editrici – in cui i lettori e le lettrici di fumetti di ogni età potranno godere dal vivo di incontri, firmacopie, anteprime, variant cover ed eventi esclusivi.

Gli appuntamenti imperdibili: Il weird fantasy oggi, dalle 11:30 alle 12:20, Sala Tobino: Shintaro Kago racconta la sua esperienza per la realizzazione della sua prima serie manga, Parasitic City, approfondendo la sua interpretazione del weird fantasy nei Comics. Sempre in Sala Tobino alle 13.00 lo Showcase di Liang Azha: tecniche, strumenti e colori assieme a fascinazioni e racconti di Liang Azha. A seguire lo Showcase di Masaaki Ninomiya. In Auditorium San Francesco alle 12.30 Gigaciao, 1 anno da dopo. Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua salgono sul palco per raccontarci com’è stato il loro primo anno da editori.Nella stessa location, dalle 14:30 nel panel Scrivere l’America, esploriamo il racconto degli USA con tre grandi sceneggiatori Garth Ennis (l’autore di The Boys, Preacher, Marjorie Finnegan e tante altre puntuali e ciniche osservazioni sull’America), Joe Kelly (che si è cimentato con Superman, X-Men e ha scritto I Kill Giants) e Howard Chaykin, cantore delle contraddizioni e dei segreti americani in opere come Black Kiss e American Flagg! Moderati dallo sceneggiatore e giornalista Marco Rizzo, sveleranno le loro visioni in un dialogo imperdibile.

BONVI storia di un fumettista (quello delle Sturmtruppen) – Dalle 13.00 nella Chiesa di San Giovanni, OnePodcast presenta il podcast dedicato a Bonvi in collaborazione con Editoriale Cosmo che porta a Lucca l’integrale di Cronache del dopobomba. Giulio D’Antona, autore e voce del podcast, chiacchiera con degli ospiti d’eccezione tra cui Sofia Bonvicini, Tito Faraci, Spugna e Simone Bianchi.

Ci si sposta poi a San Girolamo alle 14.30 per Io figlia, tu madre. Il rapporto di una figlia con la propria madre osservato con gli occhi di Silvia Ziche (che in La Gabbia affronta il ricordo della madre scomparsa) e Kalina Muhova(che in Odio l’estate ne indaga le sfumature nella complessità della malattia).

Dopo il primo colpo di fulmine durante Lucca Changes nel 2020, torna in grande stile a Lucca Comics & Games Max Pezzali, per presentare un progetto che lo vedrà protagonista. Protagonista del panel Max Forever con Roberto Recchioni il cantante degli 883 presenta in anteprima, il comic book di Max Pezzali, un albo in tiratura limitatissima, illustrato e sceneggiato da Roberto Recchioni, prodotto da Lucca Comics & Games

Nel pomeriggio anche Bruno Bozzetto, che ne La vita animata del Signor Bozzetto, dalle 16:00 all’Auditorium del Suffragio, si racconta con la complicità dello scrittore Simone Tempia (Vita con Lloyd, Il Piero), che lo ha aiutato a ripercorrere le sue esperienze di creativo e regista nell’autobiografia Il signor Bozzetto, appena pubblicata da Rizzoli Lizard.

Per concludere la giornata Venezia: in viaggio sulla rotta di Corto Maltese, dalle 17:30 nella Chiesa di San Giovanni. Venezia, la città che traccia la rotta di Corto Maltese: tra calli e campielli insieme a Hugo Pratt e a Bastien Vivés e Martin Quenehen in un viaggio tra passato e futuro.

AREA MOVIE

Tra gli appuntamenti imperdibili dell’Area Movie a cura di QMI si comincia alle ore 14:00 con l’incontro curato da I Wonder Pictures A Lucca con Gondry, Nella mente del geniale regista di “Se mi lasci ti cancello”, moderato dall’autore Manlio Castagna. Quasi in contemporanea, alle 14:30, all’Auditorium San Francesco, Pablo Trincia moderato da Omar Schillaci, presenta il progetto editoriale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media sulla scomparsa e l’uccisione di Elisa Claps, fra i casi più oscuri della storia del nostro Paese. Dopo il successo del podcast Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps – e pensata come un suo sviluppo naturale – arriva la docuserie Sky Original con Pablo Trincia, scritta da Riccardo Spagnoli, che ne è anche il regista, e lo stesso Trincia. Disponibile lunedì 13 e martedì 14 novembre su Sky TG24, su Sky Crime e in streaming su NOW.

Si torna poi al Cinema Astra alle 16:00 con Prime Video che presenta: Amazing – Fabio De Luigi. Fabio De Luigi sarà protagonista di una conversazione on stage tutta dedicata al nuovo e attesissimo one prank show in arrivo il 3 novembre.

Alle 18:30, sempre al Cinema Astra, sarà la volta dell’anteprima del primo episodio di Tutta la luce che non vediamo, la rivoluzionaria miniserie tratta dall’omonimo romanzo best seller e vincitore del Premio Pulitzer di Anthony Doerr, diretta da Shawn Levy (Stranger Things, Deadpool 3, The Adam Project), scritta da Steven Knight (Peaky Blinders) e con Aria Mia Loberti, Nell Sutton, Mark Ruffalo e Hugh Laurie. La miniserie in quattro episodi sarà poi disponibile solo su Netflix dal 2 novembre.

E per concludere la giornata, per gli amanti del brivido, il popolare creator Favij introdurrà la visione di uno dei titoli più attesi della stagione, Five Nights at Freddy’s di Emma Tammi. Tratto dal fenomeno dei videogiochi horror, il nuovo film targato Blumhouse è uscito in anteprima nazionale il 31 ottobre e dal 2 novembre solo al cinema per Universal Pictures.

IL FUMETTO IN SCENA

Il Fumetto in Scena: Blankets, il Nuovo Progetto di Graphic Novel Theatre. Nella sua continua ricerca di collisioni di linguaggi, Lucca Comics & Games ha creato nel 2017 il Graphic Novel Theatre, progetto ideato da Emanuele Vietina e curato da Cristina Poccardi, che in questi anni ha selezionato e prodotto le trasposizioni teatrali di grandi opere a fumetti italiane. Quest’anno la sfida che porta il festival a indossare i panni di produttore culturale e di contenuti inediti si fa ancora più emozionante perché per la prima volta sarà portata sul palco l’opera di uno straordinario autore internazionale: Blankets di Craig Thompson. Una storia autobiografica potente e romantica, in cui lo sviluppo di complessi rapporti familiari si intreccia con la nascita di un amore esplosivo, capace di travolgere i lettori e ora anche gli spettatori che assisteranno a questo esclusivo progetto.

Francesco Niccolini, già protagonista a Lucca dei graphic novel theatre Lucrezia Forever! e L’Oreste, ha curato l’adattamento dal graphic novel al testo teatrale e, assieme a Cataldo Russo, la regia. Il debutto – in programma alle ore 21 al Teatro del Giglio – sarà accompagnato nel foyer da una mostra dedicata al capolavoro di Thompson.

AREA VIDEOGAMES

Il primo giorno di manifestazione si apre alla grande anche lato videogioco, con alcuni imperdibili appuntamenti, tra cui spicca il panel dedicato ai 30 anni di un titolo che ha fatto la storia, MYST, con il suo creatore, Rand Miller, ospite d’eccezione di quest’anno, che parlerà dell’incredibile successo di MYST e di come un videogioco come questo sia così tanto amato anche dopo tutti questi anni. L’appuntamento con 30 anni di mistero: Rand Miller e l’eredità di MYST è a partire dalle 14:30 in Villa Bottini.

Poi ancora due accademie tanto diverse quanto importanti. Alle 11:30 a Villa Bottini la Gamer Heroes Academy, progetto nato per esplorare i variegati mondi del videogioco e le sue tante sfaccettature. Alle 10:00 sul palco del Riot Stadium la Radiant Roses Academy di Riot Games, che con uno spettacolare showmatch tutto al femminile darà il via a quella che promette di essere una splendida opportunità per tutte le videogiocatrici del nostro Paese che vogliono fare un passo verso il professionismo.

Infine, l’incontro dedicato a Unreal Engine, motore grafico che da anni è l’ideale per dare il massimo della libertà a ingegno e creatività negli ambiti più disparati, dalle scuole ai colossi dell’industria videoludica. Da Notre Dame de Paris all’editor Per Fortnite. Usare Unreal Engine nel mondo della creatività è in programma a Villa Bottini a partire dalle 16:00.

AREA GAMES

Nel primo giorno di Lucca Comics & Games si comincia con le celebrazioni dedicate ai giochi da tavolo. Nel ventesimo anno del concorso Gioco Inedito, dalle 10:00, nello Spazio Workshop Carducci, il presidente Luigi Ferrini e Domenico Di Giorgio, incontreranno gli aspiranti game designer per rispondere a tutte le loro domande.

Si continua presso la Sala Ingellis, dove dalle 11:45 Sir Ian Livingstone, moderato da Andrea Angiolino, racconterà la storia di Games Workshop, iconica azienda che ha cambiato il mondo del gioco da tavolo.

Sempre in Sala Ingellis dalle 15:30 alle 16:30, Sara Frazetta, la nipote del celebre Frank Frazetta per la prima volta in Europa, sarà protagonista di un panel dedicato al progetto Frazetta Girls per raccogliere l’eredità del nonno e promuovere la sua arte in tutto il mondo.

Si chiude in bellezza con Joe Manganiello, che alle 17:30 incontrerà il pubblico presso l’auditorium San Girolamo e, a pochi mesi delle celebrazioni per i cinquant’anni di Dungeons & Dragons, parlerà della produzione del documentario ufficiale di D&D, senza tralasciare succosi dietro le quinte e dettagli sulla sua passione per i giochi.

AREA FANTASY

Tra i ritorni dei grandi autori internazionali, invece, si colloca Christopher Paolini, che prenderà parte al festival nella sua accezione digitale. L’autore del Ciclo dell’Eredità sarà ospite del canale Twitch di Lucca Comics & Games il 1° novembre (ore 16:30) per presentare in anteprima assoluta Murtagh, il nuovo spin off della celebre saga delCavaliere di Draghi Eragon e della sua draghessa Saphira. Edito da Rizzoli, il romanzo sarà nelle librerie dal 7 novembre, ma i fan della saga potranno preordinare in fiera (e visionare in anteprima) una delle 1000 copie con copertina variant in edizione limitata ed esclusiva.

Altri incontri imperdibili: Cronache di Edo, alle 10:00 all’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca. Un tuffo nel Giappone imperiale per aggiungere un tassello alla misteriosa storia dei Sanada con il nuovo capitolo delleCronache dell’acero e del ciliegio: L’ombra dello shogun, edito da L’Ippocampo Edizioni.

Alle 11:30 all’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca Kim Bo-Young: Da Snowpiercer a L’origine Delle Specie, dove l’autrice coreana Kim Bo-Young, vincitrice di svariati premi per la narrativa fantastica coreana e collaboratrice per il film Snowpiercer, parlerà della sua esperienza di scrittrice e consulente per il lancio del nuovo libro L’origine delle specie, edito da Add Editore.

Da segnare in agenda anche La Meccanica Degli Spiriti, il Gotico Secondo AJ West, alle 12:45 all’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca. Da Neri Pozza Editore, stessa casa editrice della saga di Blackwater, arriva un nuovo horror gotico inglese. The Spirit Engineer è il libro che porta lo scrittore ed ex-reporter AJ West in Italia, con il titolo italiano La meccanica degli spiriti.

