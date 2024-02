In occasione della premiere di Madame Web a Los Angeles, Comicbook ha intervistato gli sceneggiatori del film ponendo una domanda sul potenziale futuro.

Matt Sazama, uno degli sceneggiatori, non ha voluto sbilanciarsi molto, ma ha spiegato che una volta raccontate le origini di Cassandra, gli eventuali prossimi capitoli non si concentreranno sulle origini delle altre Spider-Women:

“È bello poter vedere personaggi già noti” ha spiegato. “Ma abbiamo già visto molte storie delle origini“.

Un’altra delle decisioni prese già per la pellicola, come raccontato dal produttore, è di non collegare il film ad altre storie:

Abbiamo deciso fin da subito che il lato positivo di questo film dovesse essere di non collegarlo ad altre storie. Credo che la saturazione di supereroi di cui si parla è perché i film spesso non riguardando i personaggi centrali. Così ci siamo detti che la cosa migliore fosse concentrarsi sulla storia di Madame Web.

Madame Web è al cinema dal 14 febbraio 2024. Nel cast, oltre a Dakota Johnson anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

