Il film più discusso di Spider-Man torna in TV: quando Peter Parker diventò il suo peggior nemico

Pubblicazione: 31 marzo alle 09:30

Questa sera torna in televisione uno dei capitoli più iconici della saga di Spider-Man. Spider-Man 3, diretto da Sam Raimi, riporta sullo schermo il Peter Parker interpretato da Tobey Maguire. Il film andrà in onda in prima serata su Italia 1, offrendo agli spettatori una nuova occasione per rivivere una delle storie più intense dell’Uomo Ragno. Tra azione spettacolare, nemici storici e scelte morali difficili, il film è ancora oggi uno dei più discussi del franchise. Un appuntamento perfetto per chi vuole riscoprire un grande classico dei cinecomic anni 2000.

Spider-Man 3 è une rappresenta il terzo capitolo della trilogia originale dedicata al supereroe Marvel. La pellicolaed è prodotta tra gli altri da Columbia Pictures e Marvel Enterprises, con distribuzione Sony Pictures Releasing Italia. La storia riprende Peter Parker, chela relazione con Mary Jane Watson sembra stabile, il suo lavoro come fotografo per il Daily Bugle procede bene e la sua carriera accademica è brillante. Tuttavia, questa serenità viene interrotta da un

Durante una serata in città, un misterioso simbionte alieno cade sulla Terra e si lega al costume di Spider-Man. Questa sostanza nera non solo potenzia le sue abilità, ma amplifica anche il suo lato più oscuro, portandolo a cambiare comportamento e a compromettere i rapporti con le persone a lui più vicine. Parallelamente emergono nuove minacce. Flint Marko, un piccolo criminale, diventa il potente Sandman, mentre Harry Osborn, interpretato da James Franco, torna in scena deciso a vendicare la morte del padre nei panni del Nuovo Goblin. A complicare ulteriormente la situazione c’è Eddie Brock, che si trasforma in Venom, uno dei nemici più pericolosi mai affrontati da Spider-Man.

Venom combatte con Spider-Man in Spider-Man 3 fonte: Sony Pictures Entertainment Italia

Il conflitto principale del film non è solo esterno, ma anche interno: Peter deve affrontare la propria identità e la corruzione causata dal simbionte, che lo rende più aggressivo e distante. Questo porta a tensioni profonde con Mary Jane e con gli altri personaggi della sua vita quotidiana. Tra le sequenze più celebri del film figura la scena in cui Spider-Man, influenzato dal simbionte, attraversa la città in modo esageratamente sicuro e quasi grottesco, diventata una delle immagini più iconiche e riconoscibili della saga.

Il cast vede protagonistinel ruolo di Peter Parker/Spider-Man,nei panni di Mary Jane Watson,come Harry Osborn, Thomas Haden Church come Sandman, Topher Grace come Venom e Bryce Dallas Howard nel ruolo di Gwen Stacy. Completano il cast J.K. Simmons, Rosemary Harris, James Cromwell, Elizabeth Banks e altri volti storici della saga.

Il film è stato candidato ai BAFTA per i migliori effetti speciali e ha ottenuto anche riconoscimenti come il Saturn Award per miglior film di fantascienza e migliori effetti visivi. Inoltre, resta una delle pellicole più importanti del filone supereroistico anni 2000, ancora oggi molto apprezzata dal pubblico. L’appuntamento televisivo è fissato per martedì 31 alle 21:26 su Italia 1, offrendo agli spettatori la possibilità di rivivere un grande classico dell’azione cinematografica.