Mads Mikkelsen si giostra da anni tra film indipendenti danesi e grandi franchise hollywoodiani. In questi ultimi finisce però per interpretare sempre il cattivo: da Casino Royale, passando per Doctor Strange e Animali fantastici fino ad arrivare all’ultimo Indiana Jones.

Spiega l’attore, durante una masterclass al Marrakech Film Festival, perché secondo lui viene scelto sempre per fare il villain:

È abbastanza semplice. È per l’accento buffo. Prima erano i tedeschi, poi i britannici, poi i russi e adesso, per qualche ragione, si sono innamorati dell’accento danese. Poi se gli americani vedono qualcosa che amano hanno la tendenza a provare a copiarla. Ma sono stato fortunato abbastanza da fare diversi villain in diversi universi. C’è una grande differenza tra Marvel e James Bond… ma non ci ho mai pensato troppo. In Danimarca non dividiamo tra buoni e cattivi, tendiamo a cercare personaggi più complessi.

Dopo aver interpretato uno stregone e un nazista chissà quale nuovo villain attende l’attore…

FONTE: Deadline

