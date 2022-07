Magic Mike’s Last Dance, Channing Tatum annuncia qualcosa di nuovo per quanto riguarda la lap dance

Recentemente Channing Tatum ha parlato con Entertainment Tonight di Magic Mike’s Last Dance, terzo film di Magic Mike in arrivo in streaming su HBO Max prossimamente.

L’attore ha scherzato sul fatto che poco o nulla verrà lasciato all’immaginazione del pubblico:

Mi avete visto ballare sul palco ma non mi avete mai visto fare un’intima lap dance molto ravvicinata. Sarà sicuramente nel terzo film.

Il terzo film della saga ispirata alle vicende personali di Channing Tatum vedrà il ritorno di Steven Soderbergh alla regia e di Reid Carolin alla sceneggiatura.

Magic Mike’s Last Dance debutterà in streaming su HBO Max.

Il film Magic Mike, uscito nel 2012, si ispirava liberamente al passato di Channing Tatum che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come stripper a Tampa, in Florida. Il lungometraggio ha incassato 170 milioni di dollari ai box office. Il franchise ha generato anche uno spettacolo teatrale di successo intitolato Magic Mike Live.