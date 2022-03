ha vestito i panni di Dallas nel primo film di Magic Mike, saltando il sequel Magic Mike XXL.

Magic Mike’s Last Dance, terzo lungometraggio della serie, è attualmente in fase di sviluppo e debutterà prossimamente in streaming su HBO Max. In virtù di ciò lo stesso McConaughey sembra pronto a tornare nei panni del suo personaggio. Nelle scorse ore ha infatti pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che lo ritrae con Channing Tatum accompagnato dalla didascalia “Chiamami”.

Ecco il post dell’attore:

Gregory Jacobs, che ha diretto il secondo film arrivato nelle sale nel 2015, produrrà il nuovo film insieme a Carolin, Nick Wechsler e a Peter Kiernan.

I primi due film hanno incassato in tutto il mondo 300 milioni di dollari. L’opera ha generato anche uno spettacolo teatrale di successo intitolato Magic Mike Live.

Il film Magic Mike, uscito nel 2012, si ispirava liberamente al passato di Channing Tatum che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come stripper a Tampa, in Florida. Il lungometraggio ha incassato 170 milioni di dollari ai box office.

FONTE: Matthew McConaughey/Instagram