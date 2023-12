Come vi abbiamo raccontato in questo articolo, il regista di Mamma ho riperso l’aereo, Chris Columbus, ha raccontato la sua versione della storia su come Donald Trump è finito a fare un cameo per il film. Sostanzialmente il regista afferma che si sia trattato di un’imposizione da parte dell’ex Presidente.

E ora Donald Trump ha risposto, scrivendo sul suo social Truth Social:

Hanno affittato il Plaza Hotel a New York, che ai tempi possedevo. Ero molto impegnato e non volevo farlo. Erano molto carini, ma soprattutto insistenti. Ho accettato e il resto è storia. Quel piccolo cameo è partito come un razzo e il film è stato un grande successo e lo è ancora, specialmente nel periodo di Natale. Le persone mi chiamano ogni volta che lo trasmettono.

Continua, difendendosi dalle accuse di essersi comportato come un bullo:

Non c’è nulla di più lontano dalla realtà. Quel cameo ha contribuito a rendere il film un successo, ma se si sentivano bullizzati o non mi volevano perché mi hanno inserito e continuano a tenermi da più di 30 anni? Perché ero, e lo sono ancora, grandioso per quel film, ecco perché!

