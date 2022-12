Mamma mia 3: Ol Parker spiega che la serie di film è sempre stata concepita come una trilogia

In una recente intervista con Screenrant, il regista Ol Parker ha spiegato che la storia di Mamma mia è sempre stata concepita come una trilogia, lasciando così intendere che un capitolo numero 3 sarebbe effettivamente in cantiere:

Judy Craymer, la geniale produttrice dietro il musical e i primi due film, ha sempre avuto in mente una trilogia. Posso dire solo questo. Il primo ha fatto un mucchio di soldi, con il secondo abbiamo fatto altrettanto un bel po’. So che c’è appetito per un terzo, e so che ha un progetto. Non sarebbe bellissimo?

Con un budget di 50-70 milioni di dollari, i primi due film di Mamma mia hanno incassato rispettivamente 694,4 milioni e 395 milioni di dollari in tutto il mondo.