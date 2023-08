Il noto comedian e podcaster Marc Maron ha parlato di Barbie su TikTok complimentantosi con Greta Gerwig per il suo film e criticando apertamente “certi uomini” che si lamentano del film accusandolo di essere woke.

Ho visto Barbie e penso sia un fo**uto capolavoro. E, sai, non uso quella parola a caso, ma, Gesù Cristo.

È incredibile come riesca a creare un prodotto di intrattenimento che abbraccia e che si applica a tutto lo spettro. Penso soprattutto alle donne. E poi impregnarlo di politica progressista e femminismo di base in modo divertente, informativo ed eseguito in modo impeccabile in un contesto completamente coinvolgente. È davvero monumentale […] Spiega intenzionalmente e in modo approfondito le idee femministe in modo divertente.