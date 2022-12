Margot Robbie commenta la nuova posizione di James Gunn e parla di Harley Quinn e Poison Ivy

In occasione di un’intervista con Comicbook per la promozione di Babylon, Margot Robbie ha commentato la nuova posizione di James Gunn, chiamato a dirigere i DC Studios con Peter Safran.

L’attrice ha preso la notizia con entusiasmo:

Lo so, è folle! Peter Safran era un produttore di The Suicide Squad, quindi conosco entrambi molto bene, sono un duo veramente energico. Credo sia un’ottima notizia per la DC.