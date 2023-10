Ci saranno anche Valeria Golino, Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher al fianco di Angelina Jolie nel cast di Maria, il film su Maria Callas che verrà diretto da Pablo Larraìn, sulla scia di altre pellicole su donne iconiche in lingua inglese diretti dal regista come Jackie (2016), con Natalie Portman nei panni di Jackie Kennery Onassis, e Spencer (2021), con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana Spencer.

Maria racconterà “la tumultuosa, splendida e tragica storia della vita di una delle più grandi cantanti liriche del mondo, rivissuta e reimmaginata nei suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni settanta”, come spiega la sinossi ufficiale. Alla sceneggiatura vi sarà Steven Knight, già autore della sceneggiatura di Spencer oltre che della serie Peaky Blinders.

Intervistata dall’ANSA, Golino ha rivelato:

Sarò la sorella di Angelina Jolie, protagonista nel ruolo di Maria Callas nel film Maria che la reimmagina durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni ’70. Il film comincia il 15 ottobre e si gira tra Budapest, Parigi, Atene, forse qualcosa in Italia e nel cast ci sono anche Alba Rohrwacher e Pierfrancesco Favino. Ho detto sì perché adoro lo stile di Larrain, un regista di grande statura e spregiudicatezza, il suo Jackie mi era piaciuto tantissimo.

Variety aggiunge che nel cast ci sarà anche Kodi Smit-McPhee.

A produrre Maria saranno Juan de Dios Larraín per Fabula Pictures, Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, parte di Fremantle, e Jonas Dornback di Komlizen.

