Secondo quanto riportato da Deadline Mark Ruffalo sarebbe in trattative per affiancare Chris Hemsworth nell’adattamento targato Amazon MGM Studios di Crime 101, romanzo di Don Winslow.

Bart Layton dirigerà il progetto che ha adattato con il contributo di Peter Straughan.

All’opera vengono attribuite sfumature alla Heat – La sfida in quanto segue dei furti di gioielli di alto livello che si verificano lungo la costa del Pacifico, che la polizia ha collegato ai cartelli colombiani. Il detective Lou Lubesnick ha altre idee e si concentra su un colpevole, un ladro in cerca di una posta in gioco più alta.

La release del lungometraggio nelle sale è prevista per il prossimo anno.

