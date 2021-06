poteva essere il cattivo di un Bond movie, ma, a quanto pare, questa possibilità è sfumata per via di un’audizione disastrosa fatta dopo una “notte brava” con Daniel Craig anni prima che questi venisse ingaggiato per indossare i panni della spia nata dalla penna di Ian Fleming. Si trattava infatti di uno dei capitoli anni novanta interpretati da

L’attore ne ha parlato in una nuova intervista con Express durante la quale ha raccontato divertito che, nonostante un hangover epocale, non voleva perdere l’opportunità di sostenere l’audizione per la parte di antagonista di 007:

Avevo imparato le battute e, per celebrare, sono uscito per un drink, ma non mi sono regolato. Il giorno dopo avevo un colossale post-sbornia. Ho cominciato l’audizione, ma avevo scordato tutte le battute, non le ricordavo e tutto è andato in malora. Stavo sudando, un’esperienza terribile dalla quale ho imparato molto. L’ironia della storia è che il tizio con cui ero uscito la sera prima a ubriacarmi era Daniel Craig. Per questo, direi che la colpa è sua!”

Mark Strong è al cinema – e su Disney+ con accesso VIP – con Crudelia, dove recita al fianco di Emma Stone ed Emma Thompson.

Il prossimo film di James Bond ad arrivare nei cinema sarà No time to die, al cinema in Italia il 30 settembre 2021.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

