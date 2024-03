Mark Wahlberg ha rilasciato un’intervista a Yahoo Entertainment sui prossimi progetti che intende sviluppare in futuro, rivelando che, con l’avanzate dell’età, vorrebbe dedicarsi a progetti più per famiglie.

Ecco quanto dichiarato dall’attore nel dettaglio:

Sai, mi piacerebbe realizzare o partecipare a qualcosa che tutta la famiglia possa vedere. Ho 52 anni adesso, sono un papà di quattro figli. Uno di loro va persino al college. Mi piacerebbe interpretare ruoli anche più adatti alla mia età. Molte persone faticano ad accettarlo, ma il pubblico se ne accorge, perdono di credibilità sullo schermo.

L’attore ha spiegato che il pubblico vuole che “l’uomo e la donna abbiano la stessa età” e che quindi vuole lavorare a progetti “credibili e realistici“. Questo non vuol dire che film come Boogie Nights siano ormai un lontano ricordo: “Guarda, se arriva la giusta sceneggiatura, non escludo nulla“.

