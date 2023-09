Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese, in vista dell’uscita di Killers of the Flower Moon, è al centro di un profilo che gli è stato dedicato dal Time Magazine.

Il regista, ora come ora, è l’unico talent di punta a poter partecipare alla promozione di Killers of the Flower Moon: con lo sciopero degli attori ancora in essere, il cast non può partecipare ad alcuna attività stampa a supporto della release.

Nell’articolo, Martin Scorsese lancia una sorta di appello ai giovani filmmaker affinché non si facciano tentare dalle offerte degli studios che potrebbero rendere la loro voce meno originale e spiega come, secondo lui, la cultura cinematografica stessa sia diventata troppo frammentaria fra generi e piattaforme.

I giovani che esprimono sé stessi attraverso le immagini in movimento, troveranno un modo per farsi vedere. Però davvero: dovete lottare per non farvi cooptare dalle major. Che poi magari ti dicono “Chi vuole fare cinema personale? Guarda cosa è successo negli anni ’70. Alla fine siete andati tutti fuori di testa! Avete sforato budget e agenda delle riprese, e avete realizzato questi tre film, Apocalypse Now, Toro Scatenato e I cancelli del cielo!”.

Insomma, secondo Scorsese, proprio le forti individualità artistiche del nuovo cinema anni ’70, al netto dei vari eccessi, hanno contribuito a far sì che nascessero dei veri e propri capolavori del cinema.

Sulla “film culture” aggiunge poi che, ormai, è completamente frammentata, differente da quella della sua gioventù quando si andava al cinema come esperienza in sé a prescindere dal genere di pellicola che poi veniva proiettata:

La cultura cinematografica dovrebbe essere unica a mio modo di vedere. Ma al momento è tutto frammentato e spezzato, per certi versi. Non a tutti piacevano i musical. Non a tutti piacevano i film western. Non a tutti piacevano i film gangster o i noir. All’epoca andavamo semplicemente al cinema e ti gustavi quello che veniva proposto.

Vi ricordiamo che il nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, sarà nei cinema italiani dal 19 ottobre.

