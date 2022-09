Martin Scorsese ha visto Pearl: “Ho avuto problemi a dormire”

Martin Scorsese ha visto Pearl (qui la recensione), prequel di X-A Sexy Horror Story presentato fuori concorso a Venezia che ci racconta le origini dell’antagonista interpretata da Mia Goth.

Il regista è rimasto particolarmente scosso dalla visione del film, e ha fornito ad A24 la sua recensione, che vi proponiamo a seguire:

I film di Ti West hanno un tipo di energia che è rara in questi giorni, che è potenziata da un amore puro e sincero per il cinema. Lo avverti in ogni fotogramma. Prequel di “X” realizzato con un registro cinematografico diametralmente opposto (pensate ai melodrammi a colori degli anni ’50), Pearl risulta un film di 102 minuti folle, ipnotizzante e profondamente – e intendo profondamente – angosciante.

West e la sua musa e collaboratrice creativa Mia Goth sanno bene come giocare con il pubblico… prima che affondino un coltello nel nostro petto e inizino a rigirarlo. Sono rimasto incantato, poi turbato, e poi così scosso che ho avuto problemi a dormire. Non riuscivo a smettere di vederlo.