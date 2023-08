Penguin Random House ha aggiornato l’immagine in catalogo di un volume che farà particolarmente gola ai fan dell’Universo Marvel, ovvero la “guida definitiva approvata dai registi alla mitologia, alla cronologia e ai personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel“.

Nella copertina, che era già stata annunciata come “non definitiva”, Scarlet Witch è stata infatti rimossa per fare posto a Loki e Sylvie, che rivedremo nella seconda stagione della serie Disney+ dedicata al Dio dell’inganno il prossimo ottobre.

Ecco la nuova copertina:

Marvel Studios – The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline sarà disponibile a partire dal 24 ottobre 2023 al prezzo di circa 50 dollari.

Ecco alcune immagini degli interni (via Amazon):

Ecco la descrizione ufficiale:

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) è vasto, incredibilmente variegato, ricco e complesso. Mondi diverse, linee temporali diverse, personaggi infiniti. Questa è la guida a quell’universo. Creata in collaborazione stretta con i Marvel Studios, risponderà alle domande più frequenti: cos’è successo, quando, dove e perché. Segui l’intera storia dell’UCM da prima del Big Bang al Blip e oltre. Lungo la strada, scoprire di più sull’evoluzione delle armature di Iron Man, sulla caccia alla ricerca delle Gemme dell’Infinito e sulla creazione del Multiverso. Vuoi sapere quante volte gli alieni hanno invaso la terra o la storia completa dello scudo di Cap? Non cercare oltre! Un gioiello per ogni appassionato di cinema, pieno di infografiche esclusive, cronologie illuminanti e splendide foto, questo libro sarà sfoggiato con orgoglio da tutti i fan dell’UCM.

