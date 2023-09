Mancano poco meno di due mesi all’arrivo nei cinema di The Marvels, il cinecomic dei Marvel Studios diretto da Nia DaCosta che approderà nelle sale dello stivale dall’8 novembre.

La regista è al centro di un profilo dedicatole da Vanity Fair in cui ha modo di discutere, da una parte, del perché abbia deciso di allontanarsi dai social media in questi mesi e del budget di The Marvels che si appresta a diventare il lungometraggio dal budget più alto mai girato da una regista nera.

In merito alla presa di distanza dai social, scelta fatta per evitare di andare incontro a un’esperienza spiacevole come quella avuta dal team responsabile di Captain Marvel, vittima di review bombing e attacchi vari ed eventuali da parte di certe frange di pubblico che non vedevano di buon occhio un cinecomic con una protagonista femminile. In The Marvels le protagoniste saranno addirittura tre, di cui due non caucasiche, quindi meglio evitare di correre rischi:

Sto solo cercando di prepararmi alla cosa. Sono una persona sensibile, ma credo che forse c’è più gente che è così ma non vuole ammetterlo.

In merito alla portata del film, che ha un budget stimato di 130 milioni, superiore ai 100 milioni di Nelle pieghe del tempo di Ava DuVernay (la pellicola più costosa diretta da una filmmaker nera prima di questa), e all’esperienza coi Marvel Studios spiega:

È una produzione di Kevin Feige, è il suo film. Bisogna fare i conti e vivere in quella realtà, ma ho cercato di affrontare la situazione sapendo che in parte dovrò cedere il passo. A volte ti trovi a lavorare a una scena e ti chiedi, “Cosa diavolo significa tutto questo?”. O magari un attore sta guardando qualcosa di pazzesco che sta accadendo nello spazio, ma in realtà sta guardando una X blu. C’erano ovviamente giorni difficili e altri in cui pensavi “Questa roba non può funzionare davvero!”.

Però, dopo The Marvels, la regista pare intenzionata a tornare in una dimensione più piccola e personale:

È stato davvero fantastico giocare in questo mondo e far parte della costruzione di questo grande affresco. Ma è un’esperienza che mi ha fatto venire voglia di costruire il mio mondo ancora di più.

The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

