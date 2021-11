Mancano ormai poche settimane all’uscita di, eppure ancora poco sappiamo sul film di Lana Wachowski a parte ciò che abbiamo visto nel primo e unico trailer uscito finora

Ecco quindi che un’intervista di Jessica Henwick rilasciata in occasione dell’uscita della serie anime Blade Runner: Black Lotus (guarda il nuovo trailer) è subito l’occasione per parlare dell’attesissimo quarto film della saga in uscita a Capodanno in Italia. L’attrice interpreterà Bugs, una misteriosa nuova figura ella quale sappiamo solo che ha tatuato un coniglio bianco.

Parlando con Collider, Henwick si è soffermata sull’azione e i combattimenti che vedremo nel film:

Sentivo molta responsabilità a riguardo, perché i combattimenti sono un elemento seminale nel primo film. Sono scene che mi sono rimaste in mente da quando vidi il film originale, ed è ciò che mi ha intimidito di più. Sapevo che dovevo dare il meglio di me, perché avrei recitato con Keanu Reeves. È John Wick, sa ciò che fa! Non si può deluderlo in alcun modo. […] Ci siamo allenati molto prima delle riprese, e abbiamo continuato a farlo durante tutte le riprese. Quando la produzione si è fermata per tre mesi a causa del COVID, continuavo ad allenarmi a casa tutti i giorni, anche se non sapevamo se saremmo tornati. Quando il set venne chiuso a causa del COVID, Lana ci disse: “Beh, forse è finita. Forse non torneremo a girare il resto del film. Forse il nuovo Matrix diventerà quel leggendario film che non venne mai completato, e nessuno riuscirà mai a vederlo. Forse è questo che deve accadere, c’è un motivo”. E tutti noi le abbiamo risposto: “No, devi assolutamente finire il film”. Ma ha davvero preso in considerazione l’idea di fermare tutto. Ma anche in quel momento non riuscivo a pensare realmente che non lo avremmo finito, e così ho continuato ad allenarmi, dovevo concentrarmi su qualcosa. Dovevo essere ottimista e dire: “No, riusciremo a finire il film. Dobbiamo. La mia esperienza con Matrix non può finire così”.

Lana Wachowski è veramente creativa, e ha una visione molto forte e chiara. Non lavora come gli altri registi con cui ho lavorato. Adora girare, spesso giravamo 20 minuti senza un singolo stop. E non fa quella cosa normale in cui si dice: “Ok, impostiamo le riprese di un’inquadratura da questo lato e giriamo il totale, il mezzobusto e il primo piano, e poi possiamo cambiare lato”. Ognuno doveva tenere presente che stavamo girando a 360 gradi in una volta sola. Stava in piedi vicino all’operatore e girava. Keanu parlava, e lei girava. È lei che gestisce la cinepresa, zooma su di lui, poi si gira e improvvisamente sta girando te, anche se sei proprio dall’altra parte. È così che gira. Dipende da come si sente in quel momento, è una cosa molto istintiva, è affascinante da vedere. Non ho mai lavorato con qualcuno che ragiona così di pancia.

Avevo già fatto l’audizione con lei, quindi quando sono arrivata sul set avevo già presente come lavora. È il tipo di regista che ti parla mentre stai recitando, in mezzo a una battuta. Potrebbe darti fastidio in un altro progetto, ma con lei devi accettarlo. Potresti essere nel bel mezzo di una battuta… lei ti toglie la cinepresa di dosso perché “in realtà non voglio più inquadrarti, voglio inquadrare questo per un secondo”. Faceva così durante la mia audizione, penso che si sia spinta anche oltre per vedere come avrei reagito. Se non riesci a essere flessibile come vuole lei, non ha senso lavorare insieme. Non sarà un’esperienza godibile. Voleva davvero essere certa che ogni attore fosse presente e pronto a partire in ogni momento.