Credo che ci sia molto affetto tra di loro, Chad dice sempre che va alla “scuola di cinema Wachowski”. Chad era la mia controfigura sul set della trilogia, e so che Lana apprezza molto il suo stile e le sue doti.

In una recente intervista con Collider per la promozione diha parlato di, regista di, e del suo rapporto con Lana Wachowski, che conosce oramai da tanti anni:

La regista aveva così a cuore Stahelski che questa volta ha deciso di dargli addirittura un ruolo, come svelato a THR dal regista in persona:

Dissi a Lana che sarei stato felice di dare il mio contributo, che ero disposto a leggere il copione perché avevo del tempo libero. Poi quando lo lessi, rimasi senza parole: “Ti stai prendendo gioco di me, vero?“. Lei rispose: “Oh no, no, no. È la vera sceneggiatura“.

