ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui mostra la lunga sessione di make up (di 5 ore) per poter impersonare il suo personaggio in, atteso film in uscita a gennaio nelle sale italiane.

Potete vedere il video dell’attrice qui di seguito:

Per conoscere tutte le informazioni sul Matrix Resurrections, il film scritto e diretto da Lana Wachowski con Keanu Reeves nei panni di Neo e Carrie-Anne Moss in quelli di trinity, non dovete fare altro che visitare la nostra scheda del film.

Cosa ne pensate di questo interessante video sul make up di Jada Pinkett Smith per l’atteso film? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Jada Pinkett Smith/Instagram