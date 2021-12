arriva oggi al cinema e su HBO Max negli Stati Uniti mentre approderà in Italia il 1° gennaio.

In un’intervista con Stephen Colbert, il conduttore ha chiesto a Keanu Reeves come veda il suo personaggio, se come Neo o Thomas Anderson. L’attore ha risposto: “È Thomas Anderson Neo“, prima di spiegarne la differenza:

Thomas Anderson è nella vita reale, ma è in realtà in Matrix, mentre Neo esiste in una realtà generata al computer, ma poi vive nel mondo reale, perciò Thomas Anderson e Neo coesistono. Anche se è nato come Thomas Anderson.

Anche Yahya Abdul-Mateen II ha parlato del film con Comicbook del film raccontando delle sue idee iniziali per l’aspetto del personaggio:

Volevo proporre: “Allora Morpheus avrà questo taglio corto, magari con i capelli tinti di rosso con delle forme particolari“e Lana mi rispose: “Ehm, ok. Facciamo pelato“. Era l’esatto opposto di quello a cui avevo pensato, ma alla fine è stata un’esperienza molto collaborativa. Semi-collaborativa.

Per conoscere tutte le informazioni sul Matrix Resurrections, il film scritto e diretto da Lana Wachowski con Keanu Reeves nei panni di Neo e Carrie-Anne Moss in quelli di Trinity, non dovete fare altro che visitare la nostra scheda del film.

