Oggi, negli Stati Uniti, è il giorno diil film diretto e anche scritto da Lana Wachowski: la Warner distribuisce la pellicola nei cinema e in day and date gratuito in streaming sulla sua piattaforma HBO Max.

In Italia dovremo attendere ancora qualche giorno prima di scoprire come questo quarto Matrix andrà a ricollegarsi alle altre tre pellicole della saga, ma intanto, a quanto pare, una cosa è certa: questo lungometraggio non rappresenta l’inizio di una nuova Trilogia.

A puntualizzarlo sul green carpet della premiere a San Francisco è stata la stessa Lana Wachowski anche se la sua, più che una smentita, è sembrata quasi un volersi divincolare da una domanda scomoda (oltre ché prematura, dato che bisognerà verificare la performance del film al box office).

Interpellata in merito dall’Associated Press (ecco l’estratto su Twitter) ha dapprima voluto sapere, ridendo, chi era l’artefice del quesito per poi dire “I miei produttori sono laggiù. Comunque no”.

Per conoscere tutte le informazioni sul Matrix Resurrections, il film scritto e diretto da Lana Wachowski con Keanu Reeves nei panni di Neo e Carrie-Anne Moss in quelli di trinity, non dovete fare altro che visitare la nostra scheda del film.

