Sappiamo tutti ormai che Matt Damon rifiutò il ruolo di Jake in Avatar di James Cameron. Sappiamo altrettanto bene che non ha ancora digerito la sua scelta. Ve ne abbiamo parlato in questi articoli:

Durante il tour press di Oppenheimer, Damon è tornato a parlare della sua decisione e dei soldi persi. Dal momento che Cameron gli aveva offerto il 10% dei profitti parliamo di una cifra che si aggira sui 250 milioni di dollari. Dice l’attore:

Sono sicuro che è sia la cifra più alta mai rifiutata da un attore. Avevo un contratto. Stavo girando il film di Bourne e sapevo che avremmo avuto bisogno di lavoro extra alla fine e avrei dovuto lasciare il film prima che fosse pronto e lasciarli nei guai e non volevo farlo. Volevo lavorare tantissimo con Cameron. Voglio dire, perché fa film così raramente.

FONTE: Comic Book

Classifiche consigliate