Per un nuovo articolo del New York Times incentrato su Ti West, regista di MaXXXine, il giornale ha chiesto un commento a Martin Scorsese, che si professa un grande ammiratore del regista sin da The Innkeepers, che gli fece dire: “Ok, voglio vedere tutti i film di questo regista“.

Riflettendo sull’ultima trilogia di West, Scorsese ha spiegato che ogni film rappresenta “un horror di tipo diverso in base alle diverse ere della cinematografia americana“.

Il primo, X, è “l’era anni ’70 slasher“, Pearl è un “melodramma anni ’50 pieno di colori saturati“, mentre MaXXXine è “disperato e rancido come la Hollywood anni ’80“.

I tre film, secondo Scorsese, sono “tre storie collegate ambientate all’interno di tre momenti diversi della cultura cinematografica, che riflettono poi una cultura più vasta“.

Inserendo idee estremamente moderne in film con un’estetica appartenente al passato, secondo il regista, West ha creato qualcosa di coraggioso e profondamente cinematografico.

MaXXXine arriverà in Italia il 24 agosto.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate