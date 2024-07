Presto vedremo Mia Goth al centro di MaXXXine, terzo capitolo della trilogia X di Ti West.

In una recente intervista a Entertainment.ie l’attrice ha parlato di come si è preparata per il ruolo, rivelando anche di aver partecipato a un parti che pareva uscito da Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick:

Vivevo a New York a quel tempo e mi è stata presentata una spogliarellista e ho trascorso un bel po’ di tempo con lei, e ho avuto modo di conoscerla, facendole delle domande e questo è stato davvero utile. Poi mi portava a questi eventi. Uno in particolare era una folle festa a New York. Sembrava molto “Eyes Wide Shut”. Non so come abbia fatto a entrare ma ero in un angolo a guardare tutto. Una volta che ho pensato di aver ottenuto abbastanza informazioni, me ne sono andata perché è stato piuttosto intenso.

Prodotto sempre da A24, che nel cinema di genere ha realizzato, oltre i due precedenti film della trilogia, Hereditary – le radici del male, Midsommar, The Witch e The Lighthouse, ed è reduce dal recente successo di Talk to me, MaXXXine promette di essere la degna conclusione, carica di emozioni forti, per tutti i fan della saga e per nuovi curiosi spettatori, ricreando le atmosfere vintage dell’America anni ’80, garantendo sangue, sesso e rinnovando l’omaggio ai film d’autore di genere (Hitchcook e Dario Argento solo per citarne alcuni).

MaXXXine sarà nelle sale cinematografiche dello stivale a partire dal 21 agosto distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy.

