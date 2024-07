Come molti altri generi, anche l’horror è uno di quelli particolarmente snobbati sia dall’Academy che da altri enti quando si tratta di riconoscimenti artistici e tecnici.

A parlarne – intervistato dall’Hollywood Reporter – il regista di MaXXXine Ti West che ha espresso il suo parere in merito ai requisiti necessari per ottenere l’ambita candidatura, riflettendo sui vari fattori determinanti.

Quando al regista è stato chiesto un parere su un possibile cambiamento di rotta da parte dell’Academy nel riconoscere interpretazioni come quelle di Mia Goth nel suo film, ha risposto che la faccenda è molto più complicata di quello che sembra:

Le cose cambiano e dipendono o molto a seconda del film, a seconda della campagna. È complicato. Non che io abbia esperienza in merito, ma sicuramente non è facile, non si tratta semplicemente di recitare bene in un film ed essere quindi candidati.

È qualcosa di molto più orientato verso l’industria di quello che sembra. Serve la performance giusta, al momento giusto e con la giusta campagna promozionale. Ci vuole un sacco di lavoro, francamente anche troppo, per essere anche solo sulla strada giusta per ottenere un riconoscimento del genere.