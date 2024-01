È con un post su Instagram che la divisione italiana della Paramount ha deciso di annunciare che da giovedì è uscito “solo al cinema”, anche nel nostro paese, il film basato sul musical di Mean Girls.

La commedia diretta da Samantha Jayne e Arturo Perez Jr. dominerà gli incassi del weekend lungo del Martin Luther King Day negli Stati Uniti, dove si prevede che raccoglierà almeno una trentina di milioni di dollari in quattro giorni (ne è costati 35). Pensato inizialmente per uscire direttamente in streaming, questo adattamento del musical di successo di Broadway porta ai giorni nostri l’iconica storia di Mean Girls (a sua volta un adattamento del romanzo di Rosalind Wiseman Queen Bees and Wannabes), con l’aggiunta di una colonna sonora ricca di canzoni orecchiabili.

GUARDA – Il trailer finale

Quella italiana è una vera e propria uscita tecnica: non ci risulta siano state organizzate proiezioni per la stampa (motivo per cui non abbiamo ancora pubblicato la recensione del film), né che vi sia stata una qualche promozione. Inoltre l’uscita interessa poche decine di schermi a orari particolari, probabilmente solo per pochi giorni. Una distribuzione decisamente poco sghicia: chi vuole vedere il film sul grande schermo è bene che si affretti e si organizzi…

