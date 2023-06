Autofinanziato dallo stesso Coppola, Megalopolis è la nuova scommessa del regista americano. Il film, ambientato in una New York del futuro, vanta un cast stellare con nomi come Adam Driver, Robert De Niro, Shia LaBeouf, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel e molti altri.

In un’apparizione al Back to One podcast, l’attore Jon Hamm si è congratulato con Coppola per l’impresa rischiosa. Hamm non reciterà nel film, ma come dice lui stesso ha partecipato a una lettura del copione per aiutare Coppola nella lavorazione della sceneggiatura. Dice:

Guarda quello che sta facendo Francis Ford Coppola ora. Sta facendo un film da 300 milioni di dollari che semplicemente… voleva fare. Ho partecipato a una lettura del copione del film, so quanto sia impossibile farlo. Ma lui lo sta facendo. E Dio lo benedica, è esattamente quello che dovrebbe fare.

Aggiunge Hamm:

Mi sono detto: “Non ho idea di come farà a fare questo film”. Ero seduto a un tavolo con Al Pacino, Shia LaBeouf e tutti questi incredibili attori. Ho pensato: “Non so cosa ne uscirà, ma sono incredibilmente felice di essere qui, in questa stanza, agli studi della Paramount dove 45 anni fa fece “Il Padrino” quando Robert Evans era da queste parti”. Mi son detto: “Okay, farò parte di tutto questo.”

FONTE: Indie Wire

