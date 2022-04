Anche se in questa settimana appena trascorsa molta gente ha voluto dire la sua in merito “all’evento” che ha adombrato qualsiasi altra cosa accaduta agli Oscar 2022, lo schiaffo dia Chris Rock, c’è anche chi come, per ovvie ragioni, non ha alcuna intenzione di commentare la vicenda.

È esattamente quello che è accaduto in un’intervista di un paio di giorni fa rilasciata da Mel Gibson a Fox News che è finita per chiudersi in maniera decisamente brusca nel momento in cui il giornalista dell’emittente, Jesse Watters, decide di fare un’ultima domanda alla star che va a collegare lo sconsiderato gesto di Will Smith con la carriera decisamente turbolenta della star:

Data la tua carriera, è una cosa che probabilmente capisci meglio di un sacco di gente. Mi chiedevo se fossi stato tu quello a saltare via dalla poltroncina per schiaffeggiare Chris Rock, saresti stato trattato alla stessa maniera, Mel?

Domanda che resta – inevitabilmente senza risposta. Mel Gibson comincia a ridere indicando la videocamera e poi sentiamo all’improvviso la voce della sua publicist che, dal telefono dal quale stava monitorando il tutto, dice “Ciao Jesse, grazie, il tempo a tua disposizione è terminato”.

Trovate il video qua sotto:

Come noto, Mel Gibson, nel corso della sua carriera, ha avuto diversi problemi collegati all’alcolismo e al suo temperamento, a quanto pare, tendenzialmente violento e ha ricevuto accuse di antisemitismo, omofobia, razzismo e chi più ne ha più ne metta (ecco un rapido resoconto grazie a Wikipedia). Non dobbiamo di certo stupirci che il suo team stampa sia prontamente corso al contenimento danni anche se, per certi versi, la frittata è stata comunque fatta perché la chiacchierata è diventata in ogni caso decisamente virale.

