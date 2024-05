Mercy, thriller diretto da Timur Bekmambetov, uscirà al cinema nel 2025. Ambientato in un futuro prossimo, il film è interpretato da Chris Pratt, un detective accusato di un crimine che non ha commesso.

Pratt è molto eccitato all’idea dell’uscita di questo film di cui è incredibilmente soddisfatto. E ha solo complimenti anche per il regista e la sua co-star Rebecca Ferguson. Racconta in un’intervista con Collider:

Lei è incredibile. È straordinaria. Timur Bekmambetov. Ho lavorato con lui su Wanted. Ha una visione incredibile. Lavorare con Chuck Roven, che è un produttore premio Oscar. E lo script era uno di quegli script che, appena l’ho preso in mano, non l’ho mollato fino a quando non l’ho completamente finito. È incredibilmente fresco. È così inventivo. È assolutamente originale, il che devo dire è sempre più raro al giorno d’oggi. La storia è incredibile. Si girerà a Los Angeles, cosa importante per me perché sono padre e voglio essere a casa in tempo per mettere a letto i miei figli, quindi anche questo è stato un grande motivo per accettare.