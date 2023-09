Michael Caine, che quest’anno ha festeggiato 90 anni lo scorso 14 marzo, lascia intendere, nel corso di un’intervista, che una volta uscito il film The Great Escaper si ritirerà dalle scene.

LEGGI – Michael Caine racconta come Christopher Nolan gli ha chiesto di interpretare Alfred in Batman Begins

Intervistato dal Telegraph a proposito della pellicola, in cui recitato al fianco di Glenda Jackson scomparsa qualche tempo fa a 87 anni poco dopo il termine delle riprese, Michael Caine ha spiegato di essere stato tremendamente felice di aver preso parte al progetto, il primo da quando è cominciata la pandemia di Covid che lo aveva portato a pensare che la sua carriera fosse ormai terminata. Aggiungendo comunque di essere, sostanzialmente, già in pensione per via della sua età e degli acciacchi a essa collegati:

Sono stato così felice di fare questo film. Ho adorato il personaggio di Bernie. Ho pensato che fosse incredibile, così ben scritto. Mi hanno dato un bastone da passeggio molto buono, e sono stato in grado di fare scene che lo richiedevano. Le facevo solo una volta, e poi crollavo.

Poi parlando della pensione aggiunge:

Sono già in una sorta di pensione ora. Ho 90 dannati anni adesso, non riesco a camminare correttamente e via di questo passo.

Quando gli viene chiesto se sia spaventato al pensiero di morire con pragmatismo british risponde:

No. Perché ho un mio punto di vista sulla materia. Alla fine, tutti si uniranno a me. Nessuno dirà “Mi dispiace tanto che stai per morire – vorrei che rimanessi come me e non stessi per morire”. Tutti muoiono, ma almeno sono arrivato fino ai fo**uti 90 anni; non sono morto a nove, o 19, o 29. Ho 90 anni, e ho avuto la migliore vita che potessi immaginare. La miglior moglie possibile, la miglior famiglia possibile. Potrebbe non essere una famiglia che altre persone considererebbero la migliore possibile, ma è la migliore famiglia possibile per me.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: The Telegraph

Classifiche consigliate