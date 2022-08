Michael Shannon era stato considerato per il ruolo di Cable in Deadpool 2

Michael Shannon stava per interpretare Cable nel secondo cinecomic di Deadpool con Ryan Reynolds.

IndieWire ha recentemente intervistato la produttrice Kelly McCormick durante la promozione di Bullet Train e lei stessa ha confermato la curiosità. Parlando dell’attore ha dichiarato:

In realtà stava quasi per essere Cable. Poi ci sono stati degli imprevisti dell’ultimo minuto e abbiamo finito per rivederci per questo film, il che ci ha fatto sentire fortunati, era il ruolo per lui. Visto che Josh [Brolin] è stato un ottimo Cable non riesco nemmeno a immaginare qualcosa di diverso.