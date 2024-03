Emma Stone, nella notte di domenica, ha vinto il premio Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione di Bella Baxter in Povere Creature di Yorgos Lanthimos. Sul palco a presentare le candidate c’erano cinque vincitrici degli scorsi anni: Jennifer Lawrence, Charlize Theron, Jessica Lange, Sally Field e Michelle Yeoh. A consegnare il premio avrebbe dovuto essere quest’ultima, vincitrice lo scorso anno con Everything, Everywhere All At Once, ma c’è stato una piccola deviazione dal programma.

Quando è stato chiamato il nome di Stone Michelle Yeoh si è presa un momento per consegnare l’Oscar nelle mani di Jennifer Lawrence, in modo che fosse lei a darlo alla vincitrice.

Spiega Yeoh su Instagram perché ha deciso di fare così:

Ti ho confuso, ma volevo condividere quel glorioso momento della consegna del tuo Oscar insieme alla tua migliore amica Jennifer!!

Continua aggiungendo che il rapporto tra Emma Stone e Jennifer Lawrence le ricorda quello tra lei e la sua amica Jamie Lee Curtis. Nessuna rivalità o attrito, dunque. Solo confuse buone intenzioni.

