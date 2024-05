Secondo quanto riportato da Deadline Glenn Douglas Packard dirigerà Mikey Vs. Winnie, progetto che farà incontrare Topolino e l’orsetto Winnie-the-Pooh in un horror scritto dallo stesso Packard.

Il film segue due galeotti degli anni ’20 che fuggono in una foresta maledetta per poi essere trascinati e consumati nelle profondità del cuore fangoso della foresta. Un secolo dopo, un gruppo di amici in cerca di emozioni forti si avventura inconsapevolmente nello stesso bosco. La loro fuga in Airbnb prende una piega orribile quando i detenuti mutano in versioni distorte delle icone dell’infanzia come Topolino e Winnie-The-Pooh ed riemergono per terrorizzarli. Una notte di violenza e gore esplode, mentre il gruppo di amici combatte contro gli ormai mostruosi personaggi dell’infanzia e lotta per liberarsi dalla morsa della foresta.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate