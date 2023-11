In rete è approdato il poster di Damsel, film Netflix con protagonista Millie Bobby Brown.

Nella pellicola l’attrice di Stranger Things interpreta la principessa Elodie che, convinta di essere in procinto di sposare il principe Henry, scopre poi di essere prossima a venir sacrificata a un drago.

Il film doveva arrivare in streaming il 13 ottobre. La sua data di release è stata spostata al prossimo anno.

Potete vedere il poster qua sotto:

Del cast fanno parte anche Angela Bassett (Gunpowder Milkshake, Black Panther: Wakanda Forever), Robin Wright (Wonder Woman), Ray Winstone (Black Widow), Nick Robinson (Maid), Brooke Carter (The Irregulars) e Shohreh Aghdashloo (X-Men: The Last Stand). Juan Carlos Fresnadillo (28 Weeks Later), ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura di Dan Mazeau.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

