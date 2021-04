Academy Two ha annunciato oggi chesarà nelle sale italiane il primo giorno di riapertura dei cinema, il 26 aprile, il giorno dopo la cerimonia degli Oscar (il film di Lee Isaac Chung è candidato a sei statuette).

Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato oggi parere positivo alle misure che prevedono la riapertura delle sale nelle regioni gialle a partire da lunedì prossimo, ovviamente con limitazioni di capienza e il rispetto delle regole di prevenzione del Coronavirus. Nel corso dei prossimi giorni arriveranno altri dettagli, ma ci sono già dei cinema che hanno annunciato di riaprire i battenti. In queste sale, Minari potrebbe essere disponibile fin dal primo giorno.

Non è tutto: Sky Cinema programmerà infatti la pellicola in prima visione alle 21.15 mercoledì 5 maggio, oltre a proporla On Demand e in streaming su NOW.