Minerva Pictures ha lanciato ieri, giovedì 17 febbraio, Minerva Classic, nuovo canale che entra a far parte della proposta di canali tematici di. È il terzo canale sulla piattaforma streaming per Minerva, dopo Rarovideo Channel e Full Action TV.

Minerva Classic raccoglie i grandi classici del cinema italiano: pellicole di una bellezza immutata, sospesa nel tempo, dei veri e propri classici. Si tratta di film capaci di creare una memoria collettiva legata a luoghi, tradizioni, linguaggi. Il canale include 150 titoli al lancio, film come I cento passi di Marco Tullio Giordana, Il conformista di Bernardo Bertolucci, Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio de Sica, Gruppo di famiglia in un interno di Luchino Visconti, Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli, Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? di Ettore Scola, Totò, Peppino e la malafemmina di Camillo Mastrocinque e tanti altri ancora. Regie, interpretazioni iconiche che sono entrate nel cuore di milioni di spettatori; volti, voci e atmosfere in grado di unire intere generazioni, ora disponibili in un unico canale in streaming.

Ricordiamo che i canali di Minerva Pictures su Prime Video sono disponibili per tutti i clienti Prime con un abbonamento aggiuntivo – c’è un periodo di prova gratuita per un massimo di 30 giorni, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Prova Minerva Classic gratuitamente per 14 giorni!