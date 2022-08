Minions 2: come Gru diventa cattivissimo uscirà anche in Cina

La Universal ce l’ha fatta di nuovo: dopo Jurassic World: il Dominio, anche Minions 2: come Gru diventa cattivissimo è riuscito ad assicurarsi una data d’uscita in Cina. Sarà il primo blockbuster americano a uscire nei cinema del paese dopo il terzo episodio della trilogia giurassica, che è riuscito a raccogliere ben 157.4 milioni di dollari in nove settimane.

Il mercato cinematografico cinese è stato duramente colpito dai lockdown degli ultimi mesi, ma negli ultimi due weekend è riuscito a rialzare la testa grazie al successo della commedia Moon Man, capace di incassare quasi 300 milioni di dollari in dieci giorni.

Il film d’animazione uscirà il 19 agosto (il giorno dopo l’uscita italiana), e ci sono ottime prospettive d’incasso dopo che ha già superato i 750 milioni di dollari in tutto il mondo. Il primo Cattivissimo Me non è mai uscito al cinema, ma è stato diffuso in televisione e streaming prima dell’uscita del secondo film, che nel 2014 ha incassato 53 milioni di dollari. L’anno successivo Minions ha raccolto 68.5 milioni di dollari, e due anni dopo Cattivissimo Me 3 ha raccolto 158 milioni di dollari.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline