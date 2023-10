Come previsto, Mission: Impossible 7 ha dominato le classifiche dopo l’uscita PVOD a 90 giorni dalla distribuzione cinematografica.

L’arrivo a 90 giorni della pellicola con Tom Cruise accende però un dibattito sulle lunghe attese, visto che nei 30 giorni precedenti all’uscita in digitale, il film ha incassato solamente 2 milioni di dollari nei cinema, risultati ben lontani da quelli ottenuti da Top Gun: Maverick.

Se il film fosse arrivato prima on demand, suggerisce Indiewire, la Paramount avrebbe potuto capitalizzare sulla promozione cinematografica, magari attirando maggiore attenzione, o addirittura proporre l’acquisto digitale a prezzo maggiorato come nel caso di Barbie.

Come per tutto ciò che riguarda l’industria del cinema, però, e specialmente in riferimento alle finestre distributive, non ci sono risposte certe.

Ecco la classifica integrale delle uscite su iTunes, Vudu e Google Play dove le altre tre posizioni sono occupate anche da The Equalizer 3, Barbie e I mercen4ri.

iTunes

1. Mission: Impossible — Dead Reckoning: Part One (Paramount) – $19.99

2. The Equalizer 3 (Sony) – $19.99

3. The Expendables 4 (Lionsgate) – $19.99

4. Barbie (WB) – $24.99

5. Talk to Me (A24) – $5.99

6. No Hard Feelings (Sony) – $5.99

7. Gran Turismo (Sony) – $14.99

8. The Nun II (WB) – $19.99

9. Blue Beetle (WB) – $19.99

10. Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony) – $5.99

Google Play

1. Mission: Impossible — Dead Reckoning: Part One (Paramount) – $19.99

2. The Equalizer II (Sony) – $19.99

3. Barbie (WB) – $24.99

4. Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony) – $5.99

5. Talk to Me (A24) – $4.99

6. The Nun II (WB) – $19.99

7. No Hard Feelings (Sony) – $5.99

8. Blue Beetle (WB) – $19.99

9. Gran Turismo (Sony) – $14.99

10. John Wick: Chapter 4 (Lionsgate) – $5.99

Vudu

1. Mission: Impossible — Dead Reckoning: Part One (Paramount) – $19.99

2. The Equalizer 3 (Sony) – $19.99

3. The Expendables 4 (Lionsgate) – $19.99

4. Gran Turismo (Sony) – $14.99

5. The Nun II (WB) – $19.99

6. Barbie (WB) – $24.99

7. Blue Beetle (WB) – $19.99

8. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (Paramount) – $5.99

9. Haunted Mansion (Disney) – $19.99

10. Indiana Jones and the Dial of Destiny (Disney) – $12.99

Trovate tutte le informazioni su Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno nella nostra scheda. BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

