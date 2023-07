Manca poco all’uscita di Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno nei cinema. Il film arriverà infatti il 12 luglio e benché nel cast troveremo tanti volti familiari, a partire ovviamente da Tom Cruise fino a Rebecca Ferguson e Simon Pegg, ne avremo anche di nuovi. Uno di questi è quello di Hayley Atwell.

In una recente intervista con Total Film, l’attrice ha raccontato di come non abbia parlato per tre mesi di fronte alla cinepresa durante la produzione del film:

Vengo dal teatro e parlo molto. Sono abituata al linguaggio. Il linguaggio è sempre stato il primo strumento che ho acquisito alla scuola di recitazione, studiando i classici e le opere teatrali. Così, quando sono arrivata in un franchise come questo e ho trascorso 100 giorni recitando solo con i gesti e i comportamenti fisici, mi sono chiesta: “Mi sto esprimendo abbastanza bene?” Perché sono così abituata a utilizzare la voce come mezzo di espressione principale.

Continua:

La presenza fisica veniva dalla chimica che ho trovato con Tom e dalla preparazione che ho avuto con questo incredibile team di stunt di prima classe. Quindi senti la sua energia e le sue emozioni senza che lei dica nulla. (…) tra i vari ciak era il momento in cui parlavo e facevo le domande. Davanti alla cinepresa ho trovato questo nuovo linguaggio che non doveva essere orale.

