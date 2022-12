Il mistero dei Templari 3, Justin Bartha ha letto la sceneggiatura: “C’è ancora speranza”

Justin Bartha ha parlato con Variety della possibilità di realizzare Il mistero dei Templari 3, spiegando che le possibilità ci sono:

C’è ancora speranza per un altro film. Nic [Cage] ovviamente sta andando alla grande, è uno dei migliori in assoluto. Jerry [Bruckheimer] ha appena riscosso un grandissimo successo con Top Gun: Maverick, anche lui va alla grande. Il costante martellamento dei fan per un terzo film lo rendono proprio scontato.

Il secondo film alludeva a un mistero legato alla “pagina 47” e l’attore ha svelato se ne è al corrente:

Oh, lo so, ma non posso dirvelo. Dovrete scrivere ai vostri rappresentati della Disney locali e far realizzare il film per scoprirlo.