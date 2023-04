La Plaion Pictures ha annunciato la lineup di nuove pellicole che distribuirà prossimamente nelle sale. Tra i titoli presenti troviamo Mob Land con John Travolta, il sequel dell’horror Winnie-the-Pooh: Blood and Honey e anche Peter Pan’s Neverland Nightmare.

Qua sotto trovate il comunicato stampa con tutti i dettagli:

LA LINEUP DI PLAION PICTURES SI ARRICCHISCE CON NUOVE IMPORTANTI ACQUISIZIONI

PLAION PICTURES ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI 9 FILM CHE SPAZIANO TRA GENERE HORROR, DRAMMATICO, ACTION, SCI-FI, FAMILY E THRILLER

Milano, 6 aprile 2023 – Plaion Pictures, azienda leader nella produzione e nella distribuzione di prodotti per l’intrattenimento digitale, è lieta di annunciare l’acquisizione di 9 nuovi film che saranno distribuiti prossimamente all’interno della sua ricca lineup.

Per cominciare, il seguito del caso horror dello scorso anno, capace di focalizzare su di sé l’attenzione dei fan del genere e di tutte le maggiori community social a tema cinema: Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2, rilettura horror in live action del classico libro per bambini di A. A. Milne, con il suo protagonista, Pooh, assetato di sangue come il pubblico non lo ha mai visto. Un sequel ancora più spaventoso e atteso, dopo lo straordinario successo in tutto il mondo del primo capitolo.

Dallo stesso regista, Rhys Frake-Waterfield, arriva un’altra reinterpretazione da incubo di un classico per bambini. Si tratta di Peter Pan’s Neverland Nightmare, film che riprende l’iconica storia del ragazzo che non voleva crescere rivisitandola con risvolti inquietanti. Arrivando dopo il Peter Pan & Wendy di Disney, il titolo ha tutte le carte per ripetere il successo di Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, andando ad alimentare quello che sta diventando un vero e proprio sotto-genere:racconti per bambini rivisitati in chiave slasher/horror.

Sempre per gli amanti dell’horror, arriva inoltre Skinamarink, un angosciante e claustrofobico connubio fra uno stile found footage che ricorda grandi successi del genere come REC e Paranormal Activity, arricchito però dall’affascinante gusto tipico degli arthouse horror, che negli ultimi anni hanno ritrovato enorme riscontro di pubblico e critica (The Witch, Hereditary).

Con un cast di grandi star guidato dal premio Oscar® Morgan Freeman (Million Dollar Baby, Il Cavaliere Oscuro), arriverà anche The Little Bedroom, una storia commovente sull’amicizia e su come non sia mai troppo tardi per ritrovare fiducia nella vita. Tra gli attori principali, anche nomi di rilievo come Kate Mara (127 ore, Sopravvissuto – The Martian) e Laurence Fishburne (Matrix, John Wick 4).

Altra pellicola con un cast d’eccezione a entrare nel catalogo è The Beast in Me. Un “Rocky” ambientato nel mondo delle arti marziali miste che vede il ritorno del premio Oscar® Russell Crowe (Il gladiatore) sul ring a quasi 20 anni da Cinderella Man, ruolo che gli valse una nomination ai Golden Globe Awards®.

In Mob Land, il due volte candidato al premio Oscar® John Travolta (Grease, Pulp Fiction) si riunisce sullo schermo a Stephen Dorff (Blade, True Detective), con cui già aveva collaborato nell’action thriller Paradise City (2022). Tulsa Kingincontra Hell or High Water in questo spietato thriller che scava nel lato più oscuro degli Stati Uniti.

Il catalogo Plaion Pictures si arricchisce anche con due film per tutta la famiglia: Hui Buh and the Witch’s Castle e Princes of the Desert. Il primo è un racconto fantastico per grandi e piccini, sequel di Hui Buh, quinto maggiore incasso in Germania nell’anno della sua uscita. Il film può contare su location suggestive e sulla spassosa presenza del suo protagonista spettrale, unendosi alla schiera di commedie con fantasmi che rappresentano un sotto-genere ancora oggi molto amato (il recente Un fantasma in casa e la miniserie del 2022 Boo, Bitch). Il secondo narra invece una storia di amicizia attraverso i paesaggi mozzafiato del deserto del Sahara, in un viaggio reso ancor più emozionante dalle musiche di Mika, che per la prima volta firma una colonna sonora per il cinema.

Infine, tra le nuove acquisizioni, spazio anche al genere sci-fi con The Wandering Earth 2, il sequel di uno dei maggiori incassi mondiali del 2019 (quasi $700 milioni nel mondo). Con Andy Lau (Infernal Affairs, A Simple Life, The Great Wall), tra i volti più noti del cinema orientale, il secondo film della saga è anche uno dei film più costosi della storia del cinema in Cina.

The Little Bedroom

Regia: Stéphanie Chuat (La Petite Chambre), Véronique Reymond (La Petite Chambre)

Cast: Morgan Freeman (Million Dollar Baby, Il Cavaliere Oscuro), Kate Mara (127 ore, Sopravvissuto – The Martian), Laurence Fishburne (Matrix, John Wick 4)

Genere: Drammatico

Sinossi: Nonostante l’età lo abbia reso sempre più debole, John non ha intenzione di rinunciare alla propria indipendenza e di trasferirsi in una casa di riposo, né di accettare l’aiuto di Rose, l’infermiera che lo segue in casa. Dopo una brutta caduta, tuttavia, il rapporto fra la donna e il testardo anziano cambia drasticamente. Costretto a fare affidamento su di lei, John scopre che anche Rose soffre a causa di un cuore spezzato. L’amicizia che nasce fra i due potrebbe essere la cura di cui entrambi hanno bisogno per guardare con speranza al futuro.

The Beast in Me

Regia: Tyler Atkins (Bosch & Rockit)

Cast: Russell Crowe (Il gladiatore, Cinderella Man – Una ragione per lottare), Brenton Thwaites (Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, Titans), Daniel MacPherson (Nelle pieghe del tempo), G­­eorge Burgess (Land of Bad, Ascendant)

Genere: Drammatico/Sportivo

Sinossi: Un ex lottatore di MMA, ormai senza più lavoro e incapace di sostenere la propria famiglia, torna sul ring per affrontare un vecchio avversario, deciso a vendicare la morte del fratello e difendere il proprio onore.

Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2

Regia: Rhys Frake-Waterfield (Winnie-the-Pooh: Blood and Honey)

Genere: Horror

Sinossi: La rivisitazione in chiave horror del classico libro per bambini di A. A. Milne tramuta il famoso orsetto in una macchina assassina, per niente bramosa di miele ma molto assetata di sangue.

Peter Pan’s Neverland Nightmare

Regia: Rhys Frake-Waterfield (Winnie-the-Pooh: Blood and Honey)

Genere: Horror

Sinossi: L’iconica storia del ragazzo che non voleva crescere viene rivista con risvolti horror inquietanti.

Hui Buh and the Witch’s Castle

Regia: Sebastian Niemann (Uibù – Fantasmino fifone)

Cast: Carmen-Maja Antoni (Come adottare un milionario), Veronika Bellová (Hannibal Lecter – Le origini del male), Michael Herbig (Asterix alle Olimpiadi), Christoph Maria Herbst (Lui è tornato)

Genere: Family/Fantasy

Sinossi: Hui Buh è un fantasma pasticcione che trascorre le giornate nel suo castello in compagnia di Re Julius. I continui litigi fra i due vengono interrotti dall’arrivo della piccola strega Ophelia, nipote di Hui Buh. La giovane è in cerca di aiuto: la malvagia strega Erla ha rapito sua madre e vuole mettere a ogni costo le mani sul libro di Ophelia, il leggendario Necronomicon. È l’occasione perfetta per Hui Buh di diventare il fantasma che ha sempre sognato essere.

Mob Land

Regia: Nicholas Maggio

Cast: John Travolta (Grease, Pulp Fiction), Ashley Benson (Spring Breakers – Una vacanza da sballo, Pixels), Stephen Dorff (Blade, True Detective), Timothy V. Murphy (True Detective, Breach), Shiloh Fernandez (Cappuccetto rosso sangue, La casa), Kevin Dillon (Poseidon, On the Line)

Genere: Thriller/Action/Drama

Sinossi: Un uomo disperato tenta il tutto per tutto rapinando uno spaccio di medicinali. Quando però il colpo non va come previsto, il criminale improvvisato si ritrova fra due fuochi: la polizia da una parte e la mafia di Dixieland dall’altra.

Princes of the Desert

Regia: Éric Barbier (La promessa dell’alba, Petit Pays)

Cast: Alexandra Lamy (Festen – Festa in famiglia), Yassir Drief (Le grand cirque), Youssef Hajdi (Rapinatori), Nadia Benzakour (Deep State), Amine Ennaji (L’esercito della salvezza)

Genere: Family/Avventura

Sinossi: Un ragazzino di una tribù nomade trova nel deserto del Sahara un cucciolo di cammello orfano. Lo accoglie, lo nutre, e diventa il suo migliore amico. Scopre che il cucciolo è un corridore eccezionale, ma questo attira l’interesse di avidi bracconieri, che intendono rapirlo e sfruttarlo nelle corse clandestine. Inizia così la loro fuga e l’incredibile avventura tra i pericoli del deserto fino ad arrivare ad Abu Dhabi dove il ragazzino riuscirà a realizzare il suo sogno: fare del cammello un campione ed aiutare economicamente la sua tribù.

The Wandering Earth 2

Regia: Frant Gwo (My Old Classmate, The Wandering Earth)

Cast: Andy Lau (Infernal Affairs, A Simple Life, The Great Wall)­­­­, Jing Wu (Kill Zone – Ai confini della giustizia), Zina Blahusova (Hostel), Clara Lee (Some Like It Hot)

Genere: Sci-fi

Sinossi: In cerca di una nuova casa, gli umani hanno costruito dei giganteschi motori per spostare la Terra attraverso il cosmo. L’universo è tuttavia una strada ignota e quando un gigantesco pericolo minaccia il pianeta, inizierà una corsa contro il tempo per difendere la propria casa.

Skinamarink

Regia: Kyle Edward Ball (Heck)

Cast: Lucas Paul, Dali Rose Tetreault, Ross Paul (Moby Dick), Jaime Hill (Abducted)

Genere: Horror

Sinossi: Nel cuore della notte, due bambini si svegliano nei loro letti per fare un’amara scoperta: il padre è scomparso, sono soli in casa e tutte le finestre e le porte sono svanite non lasciando via d’uscita. Quello che dovrebbe essere il luogo più sicuro al mondo diventa così la più pericolosa delle trappole.

