Durante la premiere di Monkey Man al SXSW Festival questa settimana, Dev Patel, al suo debutto alla regia e protagonista dall’atteso film d’azione, ha parlato con Variety delle innumerevoli sfide fisiche e infortuni che ha subito sia durante la lavorazione che durante preparazione al film, a causa dei quali si è anche dovuto sottoporre ad operazioni chirurgiche… tra una ripresa e l’altra.

“Mi sono rotto un piede due settimane prima dell’inizio delle riprese, e poi mi sono slogato la spalla” ha spiegato. “E nel bel mezzo della scena di combattimento nel bagno, eravamo solo al secondo giorno, mi sono rotto la mano. Abbiamo comunque voluto finire le riprese della giornata, ci abbiamo messo tutta la notte, e la mia mano sembrava quella di un elefante“.

Ha poi aggiunto:

Nel film si può notare, a un certo punto, indosso alcune fasciature, quelle sono post-operatorie. Sono salito su un aereo, mi hanno curato, messo qualche vite e il dottore mi ha raccomandato di non esercitare pressione per un po’ perché altrimenti mi sarei rovinato per sempre la mano. Beh, il giorno dopo ero di nuovo sul set a girare alcune scene d’azione. Ah, ho anche beccato un’infezione all’occhio, mentre mi trascinavo sul pavimento nella scena del bagno.