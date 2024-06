Nel febbraio 2025, arriverà al cinema l’adattamento cinematografico di La scimmia (The Monkey), opera di Stephen King contenuta nella raccolta di racconti Scheletri. Alla regia del film, prodotto da James Wan, troviamo Oz Perkins (Gretel e Hansel) che, ospite del podcast di Bloody Disgusting, ha fornito qualche anticipazione su atmosfere e modelli:

Assomiglierà di più a Misery o a Creepshow o a Gremlins o a Un lupo mannaro americano a Londra. Non potrebbe essere meno simile a Longlegs [suo nuovo film in arrivo negli Usa a metà luglio]. Per me, se devi fare un film su una scimmia giocattolo, puoi essere serio. Ma molto di King è divertente e nostalgico. Quindi abbiamo cercato di fare un film che sembrasse un po’ più simile a qualcosa della fine degli anni ’80 e ’90. È come se Robert Zemeckis avesse bevuto un po’ di acido e avesse fatto un film di Stephen King su una scimmia giocattolo.

Per me, idealmente, è il film che i bambini e i loro genitori vorrebbero andare a vedere insieme: la gente salta in aria, esplode; è molto estremo ma è molto divertente. È un film di redenzione padre-figlio, è molto toccante, è molto nostalgico, è molto Stephen King. Il fatto di avere la sua approvazione dall’alto, dato che ho inventato una cosa nuova, è emozionante. Il successo che abbiamo avuto con Longlegs è stato sorprendente e The Monkey, essendo un film completamente diverso in ogni aspetto, è davvero eccitante per me vedere cosa succederà.